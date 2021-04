VENETO – Aperta un’inchiesta su attendibilità dei test rapidi

La Procura di Padova ha aperto un’inchiesta per verificare se i test rapidi per il Covid siano affidabili, ovvero se siano in grado di rispettare le prestazioni diagnostiche promesse delle aziende farmaceutiche.

L’ipotesi sulla quale si sta procedendo – riferisce il Corriere del Veneto – è di frode in pubbliche forniture.

L”apertura del fascicolo, affidato al pm Benedetto Roberti, risalirebbe ad alcune settimane fa. Sarebbero già state sentite alcune persone “Informate sui fatti”. (ANSA).