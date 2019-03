VENETO – Anziano ubriaco si schianta su un muro: illeso con 6.25 di alcol in corpo

Il video amatoriale sta facendo il giro del web perché riprende la disastrosa traiettoria di un anziano a bordo di una Panda a Lentiai (Belluno) nei giorni scorsi. L’uomo invade più volte la corsia opposta per schiantarsi infine contro un muro. Violento l’impatto, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente e soprattutto per altri automobilisti o passanti. All’incauto automobilista però è stata ritirata la patente. Si può definire di rara entità il tasso alcolico che sarebbe stato raggiunto: 6.25 mg/l, se non un record, quasi…