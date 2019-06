VENETO – Anziano ingoia tovagliolo e muore

Tragedia in una casa di riposo di Conegliano, dove un anziano affetto dalla malattia di Alzheimer è morto soffocato dopo aver ingoiato un tovagliolo di carta. L’uomo è il 90enne D.P. non autosufficiente ed è stato trovato riverso sul tavolo in stato di asfissia. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza ed è stato portato in ospedale ed intubato. Gli è stato estratto il tovagliolo di 10×5 cm. E’ morto poco dopo. L’incidente risale agli inizi di giugno, ma la notizia è stata diffusa in questi giorni dallo studio 3A di Treviso al quale la famiglia si è rivolta affinché venga fatta chiarezza sull’episodio e vengano accertate eventuali responsabilità.