VENETO – Anziano di grandi dimensioni salvato dai pompieri

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in città a Padova per portare a terra con l’autoscala un anziano bisognoso di cure sanitarie. L’uomo con problemi di deambulazione e di notevole corporatura è stato evacuato con l’autoscala, dopo aver constatato gli spazi angusti e ridotti dei corridoi e delle scale, che portavano all’esterno. La squadra ha smontato una parte di ringhiera del terrazzo e dopo aver adagiato l’uomo su una “toboga” la stessa è stata assicurata alla barella posta sul cesto dell’autoscala e portato a terra in sicurezza. L’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario per essere portato in ospedale per le cure.