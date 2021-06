VENETO – Ancora incidenti in montagna: 64enne cade con la mountain bike

Poco prima delle 11 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un ciclista, caduto con la propria mountain bike mentre con un amico stava scendendo da un sentiero in zona Monte. L’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure all’uomo, 64 anni, di Pescantina (VR), a seguito della probabile lussazione alla spalla riportata. L’infortunato è stato imbarellato e recuperato con un verricello di una ventina di metri, per essere trasportato all’ospedale di Negrar. Sul posto pronti in supporto alle operazioni anche 4 soccorritori.