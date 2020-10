VENETO – Ancora allerta per il Po: piogge sparse nella regione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La fase più significativa dell’onda di piena del fiume Po sta interessando il tratto di competenza regionale. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato un Avviso di Criticità Idraulica dichiarando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di giovedì 8 ottobre per il bacino del Po e i comuni rivieraschi.

Si prevedono livelli idrometrici ancora in lenta crescita in tutte le sezioni venete del fiume Po, con valori al colmo che dal pomeriggio-sera di domani, mercoledì 7 ottobre, potranno essere prossimi o poco superiori al secondo livello di guardia per alcune ore.

Il meteo annuncia per il pomeriggio-sera di oggi, martedì 06 ottobre, modeste precipitazioni

più probabilmente su Veronese e zone limitrofe. Domani, mercoledì 7 ottobre, nella notte e fino alle prime ore sono previste precipitazioni estese sulla pianura e sparse sui monti, con accumuli in prevalenza modesti e localmente moderati, in esaurimento da ovest.