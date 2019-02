VENETO – Maxi-tamponamento: 100 mezzi coinvolti, un morto e 20 feriti, la nebbia e la distrazione non perdonano

A due giorni dal disastro in autostrada Valdastico, altro maxi tamponamento nelle autostrade del Veneto, questa volta a Nogarole Rocca sulla A22, in entrambe le direzioni stamane poco dopo le 9. Coinvolto un centinaio di di mezzi fra auto, furgoni e camion. In mattinata nella zona insistevano fitti banchi di nebbia. Una persona è morta e una ventina di persone sono rimaste ferite, molte anche gravi. Sono stati chiusi in entrata i caselli in direzione Nord da Carpi a Verona (Nogarole Rocca, Mantova Nord, Mantova Sud, Pegognaga, Reggiolo/Rolo e Carpi). Sul posto la polizia stradale, vigili del fuoco (con 8 mezzi e 34 persone) e diversi mezzi di soccorso. Il primo incidente sarebbe avvenuto all’altezza di Vigasio.