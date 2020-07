VENETO – Altra tragedia in montagna: uomo scivola e perde la vita

Alle 10.20 circa la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista 74enne caduto dal sentiero che dal Rifugio Padon sale al Bivacco Bontadini.

L’uomo, che si trovava con altre persone, ha perso l’equilibrio iniziando a ruzzolare sul ripido pendio erboso e si è fermato un centinaio di metri più in basso. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore giunto sul posto ha sbarcato in hovering tecnico di elisoccorso e personale medico che hanno solamente potuto constatare il decesso del settantenne. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma ricomposta e imbarellata è stata recuperata da una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina, che la ha trasportata fino al Passo Fedaia per affidarla al carro funebre. Sul posto anche i Carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina.

In mattinata era arrivata la notizia di un’altro decesso, una donna di 54 anni di Ravenna, infermiera: LEGGI QUI