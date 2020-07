VENETO – Alberi pericolanti causa maltempo, interventi dei vigili del fuoco

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco la scorsa notte causa maltempo. Una decina di interventi sono stati eseguiti per alberi pericolanti e rimozione di elementi pericolanti in viale San marco a Venezia, Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento, in via Terraglietta a Venezia, in viale Udine a Portogruaro, in via Carrer r Bafile a Jesolo.