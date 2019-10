VENETO – Agricoltore muore travolto dal trattore

Ennesimo incidente mortale in agricoltura, con dinamica simile ad altri incidenti. Stamane a San Martino Buon Albergo (Verona) un uomo alla guida del proprio trattore, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato.

L’agricoltore è morto per la gravità dei traumi riportati, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del Suem 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. (ANSA)