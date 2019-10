VENETO – Agricoltore muore travolto da sassi

Alle ore 19:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in località La Stanga nel comune di Sedico(BL) per una caduta di sassi, che hanno colpito un agricoltore che è deceduto. L’incidente è avvenuto in una strada secondaria sterrata che porta ad un’azienda agricola del luogo, la vittima era scesa dal trattore per segnalare meglio il tragitto ad un collega quando è stato colpito da una scarica di sassi staccatasi dalla parete rocciosa. Il personale medico del Suem 118 ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto la squadra dei pompieri di Agordo e Belluno con la fotoelettrica per monitorare la parete. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.