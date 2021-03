VENETO – Agricoltore muore schiacciato da trattorino

Alle 15:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Malintrada a San Stino di Livenza per uomo finito sotto un piccolo mezzo agricolo (una motozappa), il quale è purtroppo deceduto. Le squadre dei pompieri arrivate da Portogruaro e da Motta di Livenza, hanno liberato l’uomo (G.C. di 70 anni) finito tra le lame della fresa del trattore, purtroppo il medico del SUEM ha dovuto constatare la morte dell’uomo per le gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto in un terreno agricolo nella zona industriale di San Stino (tra via Berlinguer e via Dalla Chiesa).