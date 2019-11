VENETO – Accende sigaretta e causa esplosione in appartamento

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un’esplosione si è verificata a Bussolengo ieri sera poco prima delle 23 in via Rossini, all’interno di un appartamento al piano terra di un condominio di due piani. Probabilmente a causa di una perdita al tubo che collega il piano cottura della cucina al rubinetto del gas, i locali si sono saturati e quando l’occupante dell’immobile, che non si era accorto di nulla, ha acceso una sigaretta ha innescato un’esplosione che ha divelto porte e finestre della casa. L’uomo ha subito escoriazioni e ferite alla nuca ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Danni anche al garage sottostante dove tutto ciò che vi era stipato è stato scaraventato nel tunnel di manovra