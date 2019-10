VENETO – A Treviso multa di 400 euro a chi acquista droga

Tempi duri per chi acquista droga a Treviso. Il Comune ha deciso di colpire chi alimenta il mercato dello spaccio, non l’offerta ma la domanda.

La Giunta Comunale ha approvato la proposta di modifica del regolamento di Polizia Urbana prevedendo 400 euro di multa per chi contratta, acquista e riceve sostanze stupefacenti in ogni area pubblica o aperta al pubblico. Il nuovo articolo punisce con una sanzione amministrativa e la confisca delle cose utilizzate e utilizzabili per l’assunzione delle sostanze i soggetti che acquistano droga per strada. L’approvazione definitiva spetta ora al consiglio comunale.

Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica per chi spaccia e la segnalazione alla Prefettura per gli assuntori, sarà prevista un’apposita sanzione di 400 euro, che potrà essere comminata anche mediante l’ausilio delle telecamere di video sorveglianza installate in città. Il sistema di telecamere del centro storico e nei quartieri sarà presto rafforzato con le nuove installazioni inserite nel programma biennale degli acquisti e finanziate in parte anche dal finanziamento ricevuto dal Ministero degli Interni