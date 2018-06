VENETO – A tre veneti il Compasso d’Oro

“A tre veneti il riconoscimento del massimo premio per il design italiano, quel Compasso d’Oro istituito da Giò Ponti che mette in vetrina l’eccellenza dell’artigianato industriale italiano. Non si tratta di una felice coincidenza o di una casualità, ma dell’attestazione della qualità, della sapienza e della creatività del ‘made in Veneto’, di quel tessuto di piccole e medie imprese artigiane e industriali che sa coniugare tradizione, tecnica e innovazione”. Così l’assessore al lavoro della Regione veneto rende merito all’architetto veneziano Alberto Torsello, autore dell’elegante e innovativo sistema di serramenti della ditta Secco Sistemi di Preganziol, al designer Alberto Meda che per Tubes Radiatori di Resana ha inventato un radiatore ‘creativo’ battezzato ‘origami’ e a Seguso vetri d’arte, storica e blasonata vetreria veneziana. I primi due sono stati ‘laureati’ mercoledì a Milano con il ‘Compasso d’oro’, mentre la Vetreria Seguso ha conquistato una menzione speciale. Tutte le opere premiate sono esposte fino a lunedì 26 nel castello Sfrozesco di Milano “I tre riconoscimenti – sottolinea l’assessore – confermano, oltre alla maestria dei nostri imprenditori, il filo forte che lega nel nostro territorio ricerca e impresa, scuola e lavoro, formazione e aziende, soprattutto in settori strategici come la qualità dell’abitare, l’arredamento e l’oggettistica artistica: settori nei quali il binomio tra tessuto produttivo e sistema formativo si sono alleati da tempo raggiungendo un altissimo livello di specializzazione”.