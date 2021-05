VENETO – A fuoco rimorchio in autostrada

Alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Padova Est in direzione Venezia per l’incendio de semirimorchio di un camion che trasportava materiale ferroso: nessuna persona ferita. Il conducente, accortosi del fumo, è riuscito ad accostare e staccare in tempo la motrice. I vigili del fuoco, accorsi con due mezzi 7 operatori, hanno spento le fiamme che sono divampate dai ceppi dei freni interessando gli pneumatici e la copertura telonata del mezzo. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora con il rientro in sede delle squadre.