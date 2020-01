VENETO – A fuoco palazzina: pompieri al lavoro

Dalle 8:15, i vigili del fuoco stanno operando In via IV Novembre a Camponogara per l’incendio del tetto di una palazzina, che stata evacuata. Le squadre di vigili del fuoco arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, due autobotte, un’autoscala, un carro aria e 16 operatori stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e limitare i danni. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.