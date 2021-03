VENETO – A fuoco cucina: muore una donna

Dalle 7:30 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via Silvio Pellico in località Quaderni a Villafranca Veronese per l’incendio divampato all’interno della cucina di un’abitazione: deceduta una donna per le probabili esalazioni di fumo. Si tratta di P.M., 34enne di origini brasiliane, coniugata e residente nell’abitazione.

I vigili del fuoco arrivati da Verona con un’autopompa, un’autobotte e l’autoscala e 9 operatori, sono entrati dal poggiolo dotati di autorespiratori, iniziando le operazioni di spegnimento e rinvenendo la donna in camera da letto. La persona è stata subito portata all’esterno su un poggiolo e rianimata dal personale del SUEM intanto entrato nell’appartamento. Purtroppo nonostante i tentativi il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale del NIAT (Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale) intervenuto con il funzionario di guardia, che sta operando sul posto.