VENETO – A fuoco capannone con materiale plastico

Dalle 8:50 di giovedì i vigili del fuoco sono impegnati in via Sant’Antonio a Tombolo per l’incendio di un capannone di riciclo materiale plastiche di circa 2000 mq: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre di vigili del fuoco arrivate da Cittadella, Castelfranco e Padova con due autopompe, un’autobotte il carro aria e 14 operatori coordinati dal funzionario di servizio, hanno circoscritto e spento le fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del materiale coinvolto nel rogo e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.