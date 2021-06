VENETO – A fuoco appartamento di Padova: due in ospedale

Dalle 8:30 circa i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di un appartamento mansardato in via Tiziano Aspetti a Padova: due persone sono state ospedalizzate. I pompieri arrivati dalla centrale con un’autopompa due autobotti un’autoscala e altri mezzi di supporto e 20 operatori coordinati del funzionario di turno e dal comandante, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile subito evacuato. Operazioni di soccorso rese difficoltose per la presenza della linea di alimentazione del metrotram, che è stata disalimentata per la sicurezza degli operatori. Cause in corso di accertamento.