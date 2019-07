VENETO – A 104 anni operata al femore… e guarita

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(ANSA) Quando è nata, il 4 gennaio 1915, era da poco scoppiata la prima Guerra Mondiale, e oggi, a 104 anni, un’anziana donna padovana, Elena Lazzarini, fratturatasi il femore in casa a Barbariga di Vigonza, è stata sottoposta a intervento chirurgico dall’équipe di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova, diretta da Enrico Sartorello.

L’operazione per aggiustare l’osso con fissazione di un chiodo, con anestesia spinale, è durata quaranta minuti. Qualche giorno di ricovero, un breve periodo di riabilitazione e la signora Elena è tornata a camminare. A festeggiarla in casa sono giunti Sartorello e il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. “In sala operatoria – ha spiegato Sartorello – abbiamo sintetizzato il femore che si era rotto e lo abbiamo fatto entro 48 ore dalla frattura”. Un plauso ai sanitari padovani è giunto anche dal presidente della Regione, Luca Zaia: “Si può solo immaginare come si possa essere sentita la signora Elena quando ha capito che era tornata a camminare dopo una frattura di femore a 104 anni”.