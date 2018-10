VENETO – 80 mila ragazzi a scuola di… stile di vita

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

SALUTE. 80.000 RAGAZZI VENETI GIA’ COINVOLTI NELLA PEER EDUCATION. DOMANI A VENEZIA I NUMERI E I RISULTATI OTTENUTI PRESENTI COLETTO E LANZARIN.

80.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Veneto sono già stati coinvolti attivamente negli interventi attuati dalla Regione Veneto per affermare la cultura dei corretti stili di vita tra i giovani.

Gli interessanti risultati raggiunti, e le statistiche che testimoniano del successo ottenuto, saranno il tema del Convegno “15 anni di Peer Education in Veneto”, che si terrà domani, 23 ottobre 2018, con inizio alle ore 10.00, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia.

Al Convegno interverranno l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto e l’Assessore regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin, a testimoniare l’apprezzamento delle istituzioni per questa attività di promozione di corretti stili di vita che è a tutti gli effetti prevenzione. Coletto prenderà parte inoltre al Salotto istituzionale del Convegno per dialogare con i partecipanti sul tema della giornata.

La giornata, dopo i saluti istituzionali, prevede un momento dedicato a tracciare la storia di questi 15 anni di Peer Education in Veneto, la presentazione dei dati raccolti in 15 anni di attività e interessanti momenti di confronto tra ULSS, mondo della scuola, Università e studiosi, lasciando anche la parola ai Peer Senior coinvolti in prima persona nell’attività con i giovani. Alla tavola rotonda finale parteciperanno anche i responsabili della Peer Education di altre Regioni.

9.15 Accoglienza

10.00 Saluti e introduzione alla giornata

Francesca RUSSO – Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

10.05 15 anni di Peer Education in Veneto

Mary Elizabeth TAMANG – Az.ULSS 6 Euganea

Fabrizio GUAITA – Az.ULSS 3 Serenissima

10.25 Dati di attività della Peer Education in Veneto

Giuseppe PELLEGRINI – Università degli Studi di Trento

10.45 Presentazione delle attività di Peer Education nelle Az.ULSS

Conduce Maura BERTANZON – giornalista RAI con la partecipazione di operatori delle Az.ULSS e Peer

11.15 Salotto istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Regione del Veneto, dell’USR del Veneto, delle Aziende ULSS

Conduce Maura BERTANZON insieme a Matteo BERTAZZO, Margherita MARCHIORI, Enrico LIBRALESSO, Martina BOSCHIERO – Peer Senior

12.15 La Peer Education a scuola ieri, oggi e domani

Conduce: Maura BERTANZON

Con la partecipazione di: Francesca ALLEGRI – Az.ULSS 2 Marca Trevigiana; Gloria MAGRIN – Peer Senior; Carla BERTO – già Dirigente Scolastico dell’IIS “Majorana-Corner”; Giovanna BOATTA – docente Ist. Prof. Statale “Bartolomeo Montagna”

13.00 Pranzo

14.30 Aspetti e prospettive della Peer Education

Corrado CELATA – Agenzia Tutela Salute Milano

15.15 Tavola rotonda Peer Education: esperienze e prospettive a confronto

Moderatori Fabrizio GUAITA, Giuseppe PELLEGRINI

Con la partecipazione di: Manuel BATTAGGI–Coop. Lotta contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni; Francesca PARACHINI, Andrea GNEMMI–Contorno Viola di Verbania; Corrado CELATA–Agenzia Tutela Salute di Milano; Silvia MICHELINI–Az.ULSS 3 Serenissima; Mary Elizabeth TAMANG–Az.ULSS 6 Euganea; Francesco BETTIOL–Az.ULSS 8 Berica; Nicola RIGON–IPSSAR “Alberini”; Alessandro SOLIGON e Giulia SCANAVACCA–Peer Senior.

16.30 Conclusioni

Per iscrizioni entro il 19 ottobre 2018

https://docs.google.com/forms/d/1I-RuLL6i8dnviEYAU5-MKFM9CyEiFffmNKTj4uePHNk/edit