VENETO – 67 ordigni bellici disinnescati nel 2018

Si è tenuta ieri in Prefettura una prima riunione operativa con il Comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR), che dal 10 gennaio di quest’anno è subentrato al Comando 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento nello svolgimento delle attività di recupero e disinnesco di ordigni residuati bellici in Provincia di Vicenza.

All’incontro hanno partecipato, oltre al Comandante e due ufficiali dell’8° Reggimento Guastatori ed un rappresentante del Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano, anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa Italiana, in entrambe le sue componenti, civile e militare, ed il Direttore del SUEM-118 di Vicenza. Non ha potuto, invece, presenziare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto impegnato, in forze, nelle complesse operazioni di spegnimento di un rilevante incendio in Provincia.

La riunione ha fornito l’occasione per fare il punto sulla situazione provinciale, che presenta numeri senz’altro positivi, considerato che, nel corso dell’anno 2018, sono stati eseguiti 48 interventi, per un totale di 67 ordigni residuati bellici bonificati.

Si è, inoltre, svolto un proficuo confronto sulle vigenti prassi operative, che ha permesso di confermarne la validità, anche alla luce dei lusinghieri esiti conseguiti.

Al riguardo, si ricorda che chiunque trovi un ordigno ha l’obbligo di segnalarlo alla più vicina postazione delle Forze dell’Ordine, le quali, dopo le prime verifiche ed accertamenti, ne danno comunicazione alla Prefettura, cui spetta di inoltrare formale richiesta d’intervento alla competente struttura militare, ossia al Comando Forze Operative Nord di Padova. Le operazioni di recupero e disinnesco sono, poi, effettuate, con il coordinamento della Prefettura, dal personale militare specializzato del Genio Guastatori, con il necessario supporto medico-sanitario della Croce Rossa Italiana e, nei casi più complessi, anche del SUEM-118, ed altresì con il coinvolgimento, in relazione al grado di difficoltà dell’intervento, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle Amministrazioni comunali e delle Polizie locali interessate.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha formulato al Comandante dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, e a tutti i presenti, i migliori auguri di buon lavoro, nell’auspicio che la piena collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti consenta di confermare ed ulteriormente consolidare i risultati raggiunti, a beneficio della sicurezza ed incolumità pubblica.