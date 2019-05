VENETO – 60 mila persone colpite da demenza

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer.

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità.

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda Zero Patrizia Simionato.

Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle demenze.