VENETO – 43enne sgozza la moglie e chiama la Polizia

Alle ore 03.25 odierne, la Sala Operativa inviava una volante a Marghera in piazza Mercato a seguito della chiamata di un uomo che affermava di aver ucciso la propria moglie in preda ad un raptus.

Giunti celermente sul posto gli agenti constatavano la presenza nella camera da letto dell’abitazione del corpo privo di vita di una donna la quale presentava un vistoso taglio alla gola e diverse ferite da taglio sul torace.

L’uomo, che aveva atteso l’arrivo dei poliziotti è stato identificato per D.G. 43 anni di Venezia e tratto in arresto per omicidio.

Sono in corso le indagini degli investigatori della Squadra Mobile e i rilievi degli specialisti della Polizia Scientifica, allo scopo di raccogliere ogni utile fonte di prova per risalire alla dinamica e alla causa dei fatti.

AGGIORNAMENTO

L’uomo che ha chiamato la polizia è Gianfranco Duini, di 43 anni ed avrebbe accoltellato la moglie Claudia Bortolozzo di 51 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe riferito di averla accoltellata dopo una violenta lite mentre si trovava a letto. All’arrivo dei poliziotti la donna era ancora viva e sanguinante.

Entrambi erano seguiti dai servizi di salute mentale