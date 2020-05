VENETO – 32enne semina il panico in A4 e sperona la Polizia

Panico in autostrada dove un cittadino di origine albanese, incensurato di 32 anni a bordo di un furgone bianco è stato segnalato stamane alle 8.30 mentre procedeva da Verona verso Venezia ad altissima velocità procedendo a zig-zag fra gli altri automobilisti. E’ stato bloccato allo svincolo per accedere al Passante di Mestre dalla Polizia Stradale.

L’uomo è entrato a Verona Sud e ha speronato un’auto della polizia procedendo poi ad alta velocità e provocando 3 incidenti.

In uno di questi è rimasta coinvolta una mamma con a bordo due bambini di 8 e 10 anni. La donna è stata ricoverata a Mirano ma fortunatamente non è in gravi condizioni. La pattuglia della Stradale da Verona ha inseguito l’uomo, poi se ne sono aggiunte altre due, da Vicenza e Padova.

Dopo un folle inseguimento nel quale ha travolto alcune auto, è stato fermato. In stato di alterazione ha tentato di usare violenza verso gli agenti di polizia. Il 32enne è residente a Pescantina (Verona) e i suoi famigliari hanno riferito che da qualche tempo manifesta segni di nervosismo. Ora è in stato di fermo e rischia diversi capi di imputazione: resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, probabilmente anche fuga a seguito di incidenti