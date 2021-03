VENETO – 17 mila vaccinati con il lotto di AstraZeneca ritirato: 6 mila nel Vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Regione Veneto ha diramato l’aggiornamento sulla situazione della dotazione e distribuzione del vaccino Astrazeneca in Veneto, illustrata oggi nel punto stampa Covid del Presidente della Regione Luca Zaia, dalla Dirigente della Direzione Prevenzione, Francesca Russo.

Ecco la tabella che indica le somministrazioni per lotto. Con lo sfondo giallo il lotto ritirato in attesa di verifiche sui casi di morte in Sicilia.

Il lotto comprende un totale di 20.500 dosi e le rimanenti 3000 circa sono al momento bloccate in magazzino.

Riguardo alle segnalazioni ricevute dalla Regione Veneto, riferite a tutti i 48.500 vaccini AstraZeneca somministrati, vi sono stati 349 casi di reazioni con febbre inferiore a 38 e stanchezza, di cui 12 casi con reazioni di febbre alta, dolori e cefalea e 2 casi di reazioni allergiche. 7 casi sono associati al lotto ritirato ABV2856.

Il numero di segnalazioni – ha detto la dottoressa Russo – rientra con il numero di casi che normalmente vengono riscontrati.