VENETO – 16enne esce di strada in moto e perde la vita

Gravissimo incidente stamane nel Veneziano. Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Meolo (in provincia di Venezia) per la fuoriuscita autonoma di un motociclista finito in un fossato contro il terrapieno in cemento. Alla guida della moto un ragazzo di 16 anni che purtroppo ha perso la vita.

Inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico del Suem 118 accorso sul posto. I sanitari hanno dovuto constatare la morte del giovane. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.