Venerdì gli studenti ‘bloccheranno’ Vicenza – Arriva il 2° Climate Strike

“Non possiamo accettare altri silenzi (…) il 24 Maggio bloccheremo la città in maniera pacifica ma determinata”

La città di Vicenza si prepara per un’altra giornata calda (non meteorologicamente) prevista per venerdì 24 maggio. Gli studenti sono pronti per il 2° Sciopero Mondiale per il Futuro “We’re unstoppable! Another world is possible!”, con partenza dalle ore 9.00 dal piazzale della Stazione, in linea con l’evento organizzato a livello internazionale.

Si tratta del secondo sciopero globale per il futuro dopo quello del 15 marzo. Nella comunicazione di lancio, sulla pagina facebook del Coordinamento Studentesco di Vicenza si ricorda proprio quell’evento “quando -scrivono- il mondo ha assistito ad una mobilitazione senza precedenti, coinvolgendo più di 1.8 milioni di persone e più di 400.000 in Italia. Vicenza ha fatto la sua parte; circa 10.000 persone hanno partecipato, mostrando quanto sia sentito il tema del clima (…). La mobilitazione deve continuare perché il futuro del pianeta è nelle nostre mani, il tempo che abbiamo a disposizione per cambiare il sistema e non il clima è pochissimo, dobbiamo continuare il percorso iniziato e agire subito!”.

In una comunicazione di “Fridays For Future – Vicenza” vengono esposte le ragioni della manifestazione.

Scrivono: “Emergenza climatica, non abbiamo più tempo,subito azioni concrete. Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo le città!“

Siamo Fridays for Future Vicenza, parte del movimento globale che il 15 Marzo ha portato un milione e mezzo di giovani a scioperare nelle piazze di 123 stati nel mondo. Qui a Vicenza eravamo in 10.000.

La richiesta era chiara: i governi e le aziende di tutto il mondo non possono più chiudere gli occhi davanti alla catastrofe climatica in atto, non possono più sperare di poter ignorare il problema “perché tanto c’è tempo”, ma di tempo non ne abbiamo proprio più.

Come infatti dice l’ IPCC nel suo storico rapporto dell’ 8 ottobre 2018 ha dichiarato ci restano solo 12 (ora 11) anni per invertire radicalmente la rotta e cambiare modello di sviluppo!

Questa realtà é sotto gli occhi di tutti, volenti o no.

Il 15 Marzo i giovani di tutto il mondo hanno chiesto azioni immediate e radicali, fino ad ora hanno ricevuto solo silenzi.

Il 15 Marzo i giovani hanno chiesto un futuro degno di essere chiamato tale ma i governi l’ unica cosa che hanno deciso è stata quella di ignorarci.

Questi sono silenzi non più accettabili.

Noi abbiamo le idee chiare e pretendiamo:

– L’immediata dichiarazione della crisi climatica sia a livello nazionale che locale da parte delle istituzioni.

– Trasporto pubblico ecologico e gratuito per disincentivare l’ utilizzo delle auto.

– Moratoria sulla cementificazione dei territori.

– Creazione immediata di boschi urbani per riassorbire il Co2 e ripulire l’ aria che respiriamo dalle polveri sottili.

Non possiamo accettare altri silenzi, per questo le oltre 400 persone riunitesi il 14 Maggio al Teatro Astra hanno deciso che il 24 Maggio non sarà uno sciopero normale: il 24 Maggio bloccheremo la città in maniera pacifica ma determinata.

Attraverseremo in migliaia con un grande corteo la città per poi dirigerci in alcuni snodi viari: Viale Milano e V.le del Risorgimento, per attuare forme di disobbedienza civile quali in blocco della circolazione, per gridare con forza che non ci potrete più ignorare!

Per questo invitiamo tutte le persone consapevoli del problema in questa città a trovarsi con noi il 24 Maggio ore 9 nel piazzale davanti la stazione FS.

“Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti.”

Join the Action. Fridays For Future Vicenza