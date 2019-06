Vendono Iphone 8 plus inesistente: denunciati due rumeni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I militari della Stazione di Piovene Rocchette, a conclusione di un’attività investigativa relativa ad una denuncia, hanno deferito in s.l. per concorso in truffa informatica:

G.A. nato in Romania cl. 1999, residente a Roma, disoccupato incensurato;

nato in Romania cl. 1999, residente a Roma, disoccupato incensurato; P.M. nata in Romania cl. 1978, residente a Roma, disoccupata incensurata.

Nei fatti i prevenuti, attraverso il circuito informatico “Marketplace”, hanno finto di vendere alla vittima denunciante, per la somma di euro 300, un cellulare “iphone 8 plus” senza mai consegnarlo.

I rei sono stati identificati tramite un lavoro di comparazione di informazioni tra banche dati (profilo creato sulla piattaforma di vendita, accounts e-mail, estremi bancari utilizzati per il trasferimento di denaro, normali controlli del territorio da parte di FF.PP. locali che li hanno trovati più volte assieme negli ultimi mesi)