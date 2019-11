Venditori truffatori al parcheggio dell’ospedale: fermati due campani

Due uomini provenienti dalla Campania, M.G. 46enne di Benevento domiciliato a Imola e P.R. 53enne di Napoli domiciliato a Monghidoro sono stati fermati ieri pomeriggio e denunciati per truffa grazie all’iniziativa di una donna vicentina di 56 anni che si era recata in ospedale. I due vantano nel loro curriculum criminale parecchie segnalazioni specifiche di truffe agli anziani e vendita di dispositivi o presidi sanitari non conformi.

Dopo aver parcheggiato, la donna è stata avvicinata e letteralmente bloccata da uno dei due che con insistenza, pronunciando frasi perlopiù incomprensibili, cercava di venderle oggetti. Liberatasi dell’uomo è entrata in ospedale. L’individuo è invece rimasto vicino all’auto. Per questo ha deciso di allertare la Polizia e di tornare fuori. Sul ponte di accesso dell’ospedale è stata nuovamente avvicinata dall’uomo, questa volta accompagnato da un secondo individuo. I due l’hanno accerchiata cercando di farle acquistare penne con rosari e kit di primo soccorso, riferendo di vendere per raccogliere fondi a sostegno di un fantomatico ente benefico per acquistare un’ambulanza.

All’arrivo della Polizia i due si sono dileguati, nascondendosi goffamente fra le auto. Portati in questura ed identificati, sono stati denunciati e sono state avviate le pratiche per un foglio di via da Vicenza.