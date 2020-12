Vendevano piantine natalizie senza autorizzazione: multate di 5mila euro

Giovedì 10 dicembre alle ore 10 a Thiene in via dei Morari, una pattuglia ha scoperto due donne nomadi che effettuavano la vendita di piantine natalizie a domicilio senza la prescritta autorizzazione.

Identificate e accompagnate presso il comando, sono state multate per 5.164 euro.

Considerato che la merce è deteriorabile, le 7 stelle di Natale e i 4 ciclamini sono stati devoluti in beneficenza all’Istituto Opera Immacolata di Thiene.