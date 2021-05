Vendeva borse di lusso tarocche: commerciante vicentino nei guai

Il Giornale di Vicenza riporta della presunta truffa condotta da Massimo Esposito, 49 anni, noto commerciante della città e titolare del negozio Piccadilly in piazzetta Duomo, che è stato accusato di ricettazione e tentata frode in commercio. Nella fattispecie, di aver venduto delle borse di Bottega Veneta false.

Nel negozio di Esposito, a segnalazione ricevuta, era intervenuta la Guardia di Finanza, che aveva trovato alcuni modelli di borse marchiate “Bottega Veneta”, false a giudizio dei militari. Le borse non erano state taroccate da Esposito, che le aveva solo comprate, ma tanto è bastato per far scattare la ricettazione, soprattutto in ragione del fatto che venivano vendute a centinaia di euro in meno rispetto ai normali prezzi di Bottega Veneta.

Esposito si difende, sostenendo di non sapere della contraffazione, e che il cliente non avrebbe potuto rimanere ingannato, visto l’enorme differenza di prezzo.