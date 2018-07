Vede il ladro e lo chiude nell’auto: è un richiedente asilo del centro di Cona

Martedì pomeriggio le volanti della polizia di Stato di Vicenza sono state chiamate in via Mameli, dove una donna di 43 anni era riuscita a bloccare un ladro che si era intrufolato nella sua auto, una lancia Y. La donna si trovava sul terrazzino di casa ed ha notato che un individuo di colore si trovava all’interno dell’auto parcheggiata sotto casa.

Senza perdersi d’animo è scesa in strada ed ha bloccato il ladro non permettendogli di aprire la portiera. Nel frattempo, con l’aiuto dei vicini, ha allertato la polizia riferendo che un uomo aveva tentato di rubarle l’auto. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che l’hanno identificato.Si tratta di un cittadino nigeriano richiedente asilo ospitato nel centro di accoglienza di Cona, nel Veronese (K.I.A. di 27 anni). E’ stato denunciato per tentato furto