Vasto incendio sui Colli Euganei: allarme in zona per fumo

Incendio sui colli Euganei e alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate in tarda mattinata e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro assieme agli uomini della Protezione Civile. L’area interessata si trova fra Teolo e Luvigliano di Torreglia. Non vi sono notizie al momento di feriti. La colonna di fumo ha destato preoccupazione negli abitanti dell’area e delle zone vicino, per il timore che possa trattarsi di una nube tossica derivante da combustione da sostanza chimica.

Anche il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, dirama una breve comunicazione in merito: “Causa incendio boschivo zona Teolo – Torreglia, si è sprigionata verso le 14.00 una consistente nube. Il fumo spinto dal vento ha raggiunto da ovest anche il territorio noventano. Nessun allarme per la salute. Fortunatamente non si tratta di nube prodotta da incendio di materiale chimico. Mi sono confrontato con i colleghi Amministratori di zona e le Forze dell’ordine. Nessuna comunicazione di pericolo per la nostra area da parte di Arpav. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l’area dell’incendio e domare le fiamme”.