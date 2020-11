Covid- Variati, nelle città aumenteremo il presidio dell’esercito

Per ora pare essere un’ipotesi che però, con il passare delle ore, potrebbe prendere forma: per svolgere le verifiche sul rispetto delle norme anti-Covid si potrebbe includere l’utilizzo dei militari di «Strade sicure». Il sottosegretario del ministero dell’Interno, Achille Variati, ha spiegato ieri a Radio 24: “Se necessario aumenteremo la presenza dell’esercito. Il Viminale vuole aiutare i sindaci attraverso i prefetti a prendere delle decisioni per evitare gli assembramenti dopo le immagini dell’ultimo weekend, un patto di collaborazione tra lo Stato e i sindaci perché si prendano decisioni locali nei comitati di sicurezza pubblica per delle strette nel fine settimane. Lo Stato darà una mano ai sindaci affinché le loro ordinanze vengano rispettate. Non è facile per un sindaco prendere decisioni impopolari ma se c’è di mezzo la salute collettiva non ci devono essere esitazioni”.