Varianti – Pfizer: vaccino efficace, non serve adattamento della formula

Il laboratorio tedesco BioNTech ha fatto sapere lunedì di contare sull’efficacia del suo vaccino anti-Covid contro le varianti del coronavirus, considerando che nessuno studio sostiene in questa fase la necessità di una nuova formula.

“Ad oggi, non vi è alcuna indicazione che sia necessario un adattamento dell’attuale vaccino di BioNTech contro le principali varianti emergenti identificate”, ha scritto l’azienda in un comunicato, aggiungendo che si sta comunque sviluppando “una strategia globale per affrontare queste varianti se necessario”. nasce in futuro “.