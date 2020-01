Vanno a messa: ladri in casa portano via 10 mila euro di argenteria

Ammonta a 10 mila euro il danno subito da una coppia di anziani vicentini residenti in via Faccio (zona Mercato Nuovo a Vicenza) nel tardo pomeriggio di sabato. I ladri, approfittando del fatto che i proprietari si erano assentati per andare a messa, si sono arrampicati fino al terzo piano ed aver forzato una porta finestra. Dopo aver messo a soqquadro tutto l’appartamento, hanno prelevato diversi oggetti in argento. La coppia di pensionati, che al momento del rientro hanno allertato la polizia, si è presentata in questura per presentare formale denuncia, elencando i numerosi oggetti spariti, tutti d’argento. Vassoi, miniature, piatti, piattini, ampolle, vasi porta-fiori, caraffe per un ammontare di circa 10 mila euro.