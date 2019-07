Vandalo imbratta i cartelli dei sentieri Cai in Alta Valchiampo

Non c’è niente di peggio che vandalizzare la pace e la quiete della montagna, che tutti accoglie con benevolenza, costretta invece a subire la violenza di un messaggio anch’esso violento. Un anonimo imbrattatore infatti ha vandalizzato alcuni cartelli della sentieristica ufficiale del Cai in zona Bertagnoli-La Piatta, zona “sacra” a tutti gli amanti delle Cime. La denuncia arriva direttamente dal Cai di Arzignano, che oggi, tramite lo staff del Rifugio Bertagnoli, ha voluto condannare il pessimo atto dell’anonimo vandalo, invitandolo anche a tornare a pulire la malefatta, con queste testuali parole:

“Scrivo questo post a nome del responsabile sentieri dal Cai di Arzignano.

Assodato che ogni Individuo umano ha un proprio pensiero/ opinione, semmai è da discutere il modo di esprimerlo.

” INDIVIDUO” che hai imbrattato le tabelle segnaletiche del Cai, ti sembra sia il posto per esprimere il tuo pensiero?

VERGOGNATI!!!!

se hai un minimo di dignità ti invito a prendere straccio e solvente e pulire il segno della tua inciviltà!”

Sui social molti i commenti e unanime la condanna. C’è chi si spinge a cercare di capire se la Carola apostrofata con ingiurie degne del peggior misogino sia la Capitana tanto screditata da Salvini – lanciandosi poi in discussioni di fantapolitica – o una anonima ex fidanzata dall’imbrattatore. In ogni caso, il popolo degli amanti della montagna, ma che i semplici cittadini della Valle del Chiampo, l’hanno già giustamente condannato come un vile. E sono tutti in attesa di una mossa riparatrice e pulitrice.