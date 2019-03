Vandalismo sulla staccionata della ciclabile Agno-Guà

Nelle prime ore di sabato il tratto di pista ciclabile Agno-Guà, all’altezza dell’ex pista Lido, è stato oggetto di un atto di grave vandalismo. La staccionata che delimita la pista sull’argine del torrente Agno è stata danneggiata e, in alcuni punti, divelta e gettata nel letto del torrente, per circa 50 metri.

Da subito sono stati avvertiti i tecnici comunali reperibili per intervenire con apposita transennatura e messa in sicurezza. Allo stesso tempo è stato informato il Comando di Polizia Locale per un controllo immediato delle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

“Quanto successo è vergognoso, un affronto alla nostra città – commenta il sindaco Giancarlo Acerbi – gli autori, che contiamo di individuare in fretta grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, hanno creato un pericolo per i tanti frequentatori della nostra pista ciclabile. Questi atti sono frutto di superficialità e assoluta mancanza di senso civico e devono essere riparati con i soldi che sono di tutti noi cittadini. Già in settimana valuteremo l’ammontare dei danni per pianificare in tempi strettissimi il ripristino dei parapetti.”