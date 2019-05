I Vandali hanno colpito tra domenica e lunedì il cimitero di Monticello di Lonigo: dopo essere entrati nel camposanto forzando il portone d’ingresso, hanno rubato da alcune tombe degli oggetti ornamentali in rame e bronzo, distruggendo anche alcune lastre di marmo. Non è la prima volta che accade in zona. Gli inquirenti sono al lavoro per identificarli.