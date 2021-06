Imbrattano il Ponte degli Alpini di Bassano appena restaurato: denunciati in 6

Sono stati individuati e denunciati all’autorità giudiziaria i presunti autori degli imbrattamenti – sei giovanissimi, quattro ragazzi e due ragazze – avvenuti sul Ponte Vecchio di Bassano del Grappa (Vicenza) avvenuti lo scorso fine settimana, a pochi giorni dalla riapertura dopo la ristrutturazione.

La notizia è stata resa nota oggi dal sindaco, Elena Pavan, che parla di “sollievo, soddisfazione e senso di giustizia dopo tanto sgomento e tanta rabbia per il gesto compiuto”.Gli investigatori sono giunti ai responsabili grazie alla visione da parte degli agenti della polizia locale delle immagini delle telecamere ad altissima risoluzione posizionate sul ponte.

Al momento dell’entrata in azione dei “writer”, le riprese mostrano il sestetto che si concentra sul punto dell’imbrattamento, sul balcone a nord del manufatto. Uno dei sei componenti del gruppo, un 19enne bassanese, ha deciso di confessare, coinvolgendo anche gli altri amici, tutti residenti nel Trevigiano. I vandali rischiano una condanna penale, una multa salata e inoltre dovranno pagare il lavoro di ripristino del danno.

Sulla vicenda l’Associazione Nazionale Alpini ha espresso sdegno e rammarico: “Incuranti dello sforzo compiuto per restituire allo splendore il bellissimo e simbolico ponte, da pochi giorni restituito ai bassanesi ed all’Italia intera – si legge in una nota dell’Ana nazionale – questi scriteriati hanno infatti imbrattato le balaustre con pennarelli indelebili. Dal canto nostro ci impegniamo nel continuare la trasmissione alle nuove generazioni dei nostri valori fondamentali, cercando di avvicinarle sempre di più alla nostra realtà, impegnata da oltre un secolo al servizio della comunità e del territorio”. (ANSA