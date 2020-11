Vandali distruggono una panchina al Parco Inclusivo: l’appello della Polizia Locale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Lunedì sera il Sindaco di Schio è stato dirattemnte informato da cittadino residente nella frazione di Magrè del fatto che ignoti avevano danneggiato una panchina del Parco Giochi Inclusivo. “Grazie alla pronta segnalazione all’Autorità, senza cioè sprecare tempo prezioso in inutili commenti sui social” – commenta la Polizia Locale Altovicentino – siamo riusciti a salvare immediatamente le immagini”. Dalle quali risulta immortalata l’azione vandalica di un gruppo di minorenni, probabilmente del posto, in corso di identificazione anche grazie ai loro motorini. Il danneggiamento risale alle 20:50 di sabato, quando 8 ragazzi si sono ritrovati sul posto e 4 di loro hanno letteralmente “spianato” una panchina al solo fine di sdraiarcisi sopra. La polizia locale lancia un appello: “Gli interessati, ed i loro genitori, sono invitati a presentarsi presso il comando di polizia locale per alleggerire la propria posizione”.