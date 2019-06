Vandali danneggiano auto nel parcheggio del cimitero

Una mancanza di rispetto verso chi va a trovare i propri cari: i vandali ignoti in azione questa volta hanno preso di mira le auto parcheggiate vicino al cimitero. Sono almeno tre infatti le auto danneggiate dai vandali – che hanno distrutto i finestrini dei veicoli – nel parcheggio del cimitero di Vicenza, complice anche la zona, che permette ai malviventi di agire senza essere visti. Le segnalazioni di alcuni cittadini, indignati, arrivano dai gruppi locali dei social network. Si ricorda che le forze dell’ordine invitano sempre le eventuali vittime di questi gesti vandalici a presentare denuncia al comando. Senza alcuna documentazione in mano, infatti, le forze dell’ordine non sono in grado di potersi muovere nella maniera più efficace possibile per risalire ai colpevoli.