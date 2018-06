VALSUGANA – Tir sfonda guardrail: traffico bloccato

Valsugana in tilt oggi pomeriggio per un incidente avvenuto in direzione Trento, vicino a Pergine. Dalle prime informazioni sembra che lo scontro abbia coinvolto un tir che ha anche sfondato il guardrail: il traffico è quindi bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute, in codice rosso, un’automedica ed un’ambulanza: dalle prime informazioni sembrerebbe esserci un deceduto.

Foto da gruppo facebook SoS 47 Valsugana