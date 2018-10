VALLI DEL PASUBIO – Raffaele e Marco: morire sul lavoro a 26 anni

Oggi il paese di Valli del Pasubio si sveglia con la tristezza nel cuore, pensando a Raffaele e Marco, due giovani strappati alla vita all’età di 26 anni mentre lavoravano. Raffaele ieri, Marco oggi. Due giovani, bravi ragazzi del paese, che hanno trovato la morte a distanza di pochi anni l’uno dall’altro, mentre svolgevano il loro lavoro. Era il 5 aprile del 2011 quando Raffaele Sorgato morì schiacciato da un camion della Greta – poi confluita nella società Ava – guidato da un collega che non si accorse della presenza del giovane sul predellino. Raffaele stava prelevando il “secco” da una villetta di via Giusto di Ca’ Trenta di Schio quando finì stritolato dal mezzo in retromarcia. L’operaio morì sul colpo e, a distanza di cinque anni dall’incidente, il giudice condannò ad un anno e sei mesi il delegato alla sicurezza dell’azienda per omicidio colposo, Enrico Dal Prà. La famiglia venne risarcita e l’autista e la società patteggiarono, uscendo dal processo. Così è morto Raffaele, a soli 26 anni, schiacciato, mentre si trovava sul predellino, contro un pilastro situato in fondo alla strada. E così, facendo il suo dovere, è morto un altro “figlio” di Valli del Pasubio: Marco Camposilvan, anche lui 26 anni, mercoledì pomeriggio mentre lavorava alla manutenzione di un traliccio. “Un ragazzo buono, lavoratore, pieno di sogni e di progetti da realizzare – si legge nei tanti ricordi su Facebook – impegnato nel calcio, grande appassionato di montagna e di moto. Compagno devoto e innamorato della dolce Giulia, con cui progettava di avere presto un bambino. Conosciuto e amato da tutti per la sua disponibilità e gentilezza d’animo. Un ragazzo d’oro”.