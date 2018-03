VALLI DEL PASUBIO – Minaccia il suicidio con un fucile da caccia, i Carabinieri lo salvano

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Valli del Pasubio hanno salvato un 36enne che, ieri, aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi con un fucile da caccia, all’interno della propria abitazione. Erano appena passate le 15 quando la madre di un uomo in cura per problematiche di carattere neupsichiatrico, ha chiamato il 112 della Centrale Operativa della Compagnia di Schio, avvisando che il figlio, in preda ad una crisi, si voleva suicidare. I primi Carabinieri ad intervenire sono stati quelli della Stazione di Valli del Pasubio. Complessa e rischiosa la scena che si sono trovati davanti: il giovane nella propria camera, seduto sul letto, teneva la doppietta da caccia, carica, tra le gambe appoggiata al mento, alternando momenti di lucidità aggressiva ad altri di calma. Immediatamente i Carabinieri sono riusciti ad un instaurare un dialogo con l’uomo. Poi, in un momento di distrazione del 36enne, i militari gli hanno sottratto l’arma. L’uomo è stato infine convinto a seguire i sanitari intervenuti, che l’hanno accompagnato per le cure mediche specialistiche all’ospedale di Santorso.