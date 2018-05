VALLI DEL PASUBIO – Auto contro un muro e si cappotta: illeso

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Incidente stamattina lungo la provinciale a Valli del Pasubio. Stamattina alle 7.30 è all’altezza di via Biseghini un ventiseienne residente in Germania, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo dell’auto e ha urtato con la parte anteriore destra contro il muretto di contenimento sul lato della strada. L’auto si è poi capovolta. Sul posto una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio Anche grazie alla velocità moderata tenuta, il conducente non ha riportato conseguenze fisiche e sottoposto a test alcolemico, è risultato negativo al controllo.