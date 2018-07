VALLI DAL PASUBIO – Pasubio, 70enne muore sulla Strada delle Gallerie

E’ morto lungo la Strada delle Gallerie del Pasubio poco prima delle 13 di oggi un 70enne di Schio, D.B., che si è sentito male prima delle 33ma galleria. L’allarme è stato dato subito da amici e parenti che erano con lui lungo l’escursione, che hanno anche tentato di prestargli i primi soccorsi. Elisoccorso di Verona e di Trento non hanno potuto raggiungere subito l’uomo per la fitta nebbia, all’altezza del Vajo del Pino. Il Soccorso Alpino si è quindi portato in jeep fino al Rifugio Papa ed è poi sceso a piedi fino al punto del tragico malore, usando anche il defibrillatore. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.