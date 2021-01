Valle dell’Agno: quattro anziani truffati da falsi venditori caldaie e accessori

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno a conclusione di attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini italiani residenti in Provincia di Brescia, classe 1999, 1998 e 1997 per truffa aggravata perpetrata ai danni di anziani.

Durante lo scorso dicembre i tre soggetti, presentandosi come venditori di apparecchiature per caldaie contattavano quattro anziani residenti in Recoaro Terme. Agli stessi prospettavano il falso obbligo di dotarsi di rilevatori di fughe di gas riuscendo a convincerli ad acquistare detto prodotto. Gli stessi a fronte di un prezzo commerciale di poche decine di euro vendevano il prodotto in parola agli ignari anziani a €290.

Le indagini svolte dai Carabinieri di Recoaro Terme hanno permesso di individuare i suddetti soggetti e denunciarli alla competente AG.